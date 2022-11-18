Ремонтируемый по нацпроекту двор на проспекте Кольском в Мурманске готов на 100%

В 2022 году в Мурманске по нацпроекту «Жилье и городская среда» ремонтировали дом на проспекте Кольском у домов №№ 91-97. Фото: Администрация города Мурманска

В 2022 году в Мурманске по нацпроекту «Жилье и городская среда» ремонтировали дом на проспекте Кольском у домов №№ 91-97. В администрации города отметили, что это был один из самых масштабных фронтов работы.

— Фактически двор сделан заново. Самое главное, что здесь учтены все пожелания жителей. Включая «народные» тропы, которые создаются сами по себе. Наша задача их благоустраивать: асфальтировать, освещать, что мы и сделали, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

В администрации города отметили, что это был один из самых масштабных фронтов работы. Фото: Администрация города Мурманска

Как добавил глава Мурманска Игорь Морарь,во дворе полностью обновлено покрытие проезжей части и тротуаров - более 7 тысяч кв.м.

Напомним: в областном центре предлагают кардинально поменять освещение на улицах и во дворах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru