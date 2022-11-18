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НовостиОбщество18 ноября 2022 13:33

Жительница Мурманска заплатит штраф в 50 тысяч рублей за пьяный дебош на трассе «Кола»

Северянку увезли в отдел полиции без верхней одежды
Ника СВЕТЛОВА
После возбуждения уголовного дела пыл девушки остыл, на суде она признала свою вину.

После возбуждения уголовного дела пыл девушки остыл, на суде она признала свою вину.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске вынесли приговор 21-летней девушке, которая в ноябре прошлого года устроила пьяный дебош на трассе «Кола» в черте города.

11 ноября полицейские получили сообщение о северянке без верхней одежды в неадекватном состоянии на проезжей части федеральной трассы «Кола». Она мешала водителям и вела себя беспокойно.

- Полицейские потребовали прекратить противоправные действия, а также попросили девушку проследовать в салон служебного автомобиля. Мурманчанка же нанесла несколько ударов кулаком по груди и голове одному из сотрудников полиции, а также укусила последнего за бедро, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Мурманска.

После этого девушка не успокоилась. Когда ее доставили в отделение полиции, северянка снова напала на полицейских, хотела ударить одного из них по голове, но попала по руке. Потом во время составления протокола задержанная нецензурно выражалась в адрес представителей власти.

После возбуждения уголовного дела пыл девушки остыл, на суде она признала свою вину.

— На основании ч. 2 ст. 69, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, С. окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, - отметили в Ленинском суде.

Напомним: уклониста от армии в Кандалакше оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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