Жительница Мурманска заплатит штраф в 50 тысяч рублей за пьяный дебош на трассе «Кола»

После возбуждения уголовного дела пыл девушки остыл, на суде она признала свою вину. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске вынесли приговор 21-летней девушке, которая в ноябре прошлого года устроила пьяный дебош на трассе «Кола» в черте города.

11 ноября полицейские получили сообщение о северянке без верхней одежды в неадекватном состоянии на проезжей части федеральной трассы «Кола». Она мешала водителям и вела себя беспокойно.

- Полицейские потребовали прекратить противоправные действия, а также попросили девушку проследовать в салон служебного автомобиля. Мурманчанка же нанесла несколько ударов кулаком по груди и голове одному из сотрудников полиции, а также укусила последнего за бедро, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Мурманска.

После этого девушка не успокоилась. Когда ее доставили в отделение полиции, северянка снова напала на полицейских, хотела ударить одного из них по голове, но попала по руке. Потом во время составления протокола задержанная нецензурно выражалась в адрес представителей власти.

После возбуждения уголовного дела пыл девушки остыл, на суде она признала свою вину.

— На основании ч. 2 ст. 69, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, С. окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, - отметили в Ленинском суде.

Напомним: уклониста от армии в Кандалакше оштрафовали на 100 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru