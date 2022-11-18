В Полярных Зорях мужчина присвоил себе 3,2 миллиона рублей бюджетных денег

Северянина приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске осудили северянина за мошенничество и пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями. Мужчина обвиняется по части 4 ст. 159 и части 5. ст. 33, части 1 ст. 285 УК РФ.

Так, осужденный содействовал бывшему и.о. начальника «Управления городским хозяйством» Полярных Зорь, подписывая и предоставляя акты о приемке фиктивно выполненных работ и справки об их стоимости по муниципальному контракту с ложными сведениями.

Таким образом, мужчина причинил бюджету города ущерб в 3,2 миллиона рублей.

- После перевода денег на расчетный счет организации вопреки условиям муниципального контракта он распорядился средствами в своих личных целях, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Мурманской области.

Северянина приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно. Также он должен будет возместить причиненный ущерб. Приговор суда вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru