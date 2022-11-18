Следователи проводят проверку после сообщения об избитом на уроке физкультуры школьнике

Все это мальчик получил во время драки с другим школьником на уроке физкультуры в школе №5.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Мончегорскую центральную районную больницу госпитализировали школьника с тяжелыми травмами. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы, ссадины лица.
Все это мальчик получил во время драки с другим школьником на уроке физкультуры в школе №5. Произошедшим заинтересовались следователи.
- В ходе процессуальной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное решение, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.
Также проверку проводит прокуратура.
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