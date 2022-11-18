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НовостиОбщество18 ноября 2022 12:39

Подписано соглашение с подрядчиком на реконструкцию аэропорта «Мурманск»

В ближайшие два года инфраструктура воздушной гавани должна кардинально измениться
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Действующий аэровокзал собираются использовать для международных рейсов.

Действующий аэровокзал собираются использовать для международных рейсов.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В областном центре подписали соглашение о передаче подрядчику АО «Промстройсервис» реконструкции аэропорта «Мурманск». Об этом сообщает минтранс региона.

В ближайшие два года воздушную гавань Заполярья ждут кардинальные изменения. Обновят здания, перроны, систему взлетно-посадочных полос.

- Реконструкция предусматривает такие этапы, как строительство объектов транспортной безопасности, строительство комплекса аварийно-спасательных объектов и реконструкция комплекса аэродромных сооружений, - сообщили в ведомстве.

Параллельно с работой по аэродрому планируется строить новый терминал внутренних авиалиний. Действующий аэровокзал собираются использовать для международных рейсов.

Сметная стоимость работ составляет 4,145 миллиарда рублей. Обновить аэропорт должны к 2024 году.

Напомним: в прошлом году стало известно, как будет выглядеть обновленная воздушная гавань.

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