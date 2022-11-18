В Мурманске обсудят сотрудничество двух конечных портов Севморпути

19 ноября в Мурманске состоится встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и главы Камчатского края Владимира Солодова. Фото: Антон ЗАБИРОВ

19 ноября в Мурманске состоится встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и главы Камчатского края Владимира Солодова.

- Они подпишут соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, - отметили в правительстве Заполярья.

Общение глав субъектов, в которых находятся конечные порты Севморпути, будет касаться и дальнейшего развития морской транспортной артерии.

Напомним: будущее Севморпути обсудили на 12-й международной конференции «Логистика в Арктике» в Мурманске. Ранее Андрей Чибис возглавил рабочую группу Госсовета по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. Такое поручение дал президент Владимира Путина.

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