В аэропорту «Мурманск» прокомментировали информацию о сломанном амбулифте

Амбулифт уже починили - с 16 ноября его ввели в эксплуатацию. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В аэропорту «Мурманск» прокомментировали информацию о неработающем амбулифте - подъемнике, который нужен для посадки в самолет людей с ОВЗ, на инвалидных колясках и носилках. Ранее мать девочки с ДЦП сообщала, что из-за поломки механизма ее ребенка приходится поднимать в самолет на руках.

В воздушной гавани сообщили, что спецмашина постоянно используется, поэтому изнашивается. А некоторые ее элементы - шасси и гидравлическая система - импортные. Логистика и ремонт из-за сложной экономической ситуации идет дольше, чем обычно.

- Если нет возможности использовать амбулифт, маломобильных пассажиров в аэропорту Мурманска обслуживают через машину скорой помощи. Инвалидов сажают в спецкресло для подъема и спуска по лестнице. Посадка производится специально обученными и подготовленными сотрудниками, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Амбулифт, к слову, уже починили - с 16 ноября его ввели в эксплуатацию.

После сообщения от матери девочки с ДЦП проверку начала транспортная прокуратура.

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