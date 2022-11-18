В Мурманской области уклониста от армии оштрафовали на 100 тысяч рублей

Суд приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кандалакшский районный суд Мурманской области вынес приговор 20-летнему северянину, которого обвиняли по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований).

- В апреле 2022 года призывнику под расписку вручили повестки о необходимости явки в отделение подготовки, призыва и набора граждан на военную службу отдела военного комиссариата для прохождения военно-врачебной комиссии и призывной комиссии, - сообщили в суде.

Однако в комиссариат северянин не явился, зато в июле пришел с повинной к следователям. После на судебном заседании молодой человек признал свою вину. Суд приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей.

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