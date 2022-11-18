Транспортная прокуратура проводит проверку после сообщения о сломанном амбулифте в аэропорту «Мурманск»

Ситуацию также прокомментировали в самой воздушной гавани. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после того, как в СМИ попала информация о неработающем второй месяц амбулифте в аэропорту «Мурманск». Спецтехника предназначена для посадки и высадки маломобильных граждан из воздушного судна.

- Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры, - пояснили в надзорном ведомстве.

О проблеме с амбулифтом рассказала мама девочки с ДЦП после того, как семья столкнулась с проблемой при посадке на борт самолета.

Ситуацию также прокомментировали в самой воздушной гавани. Специальный представитель аэропорта «Мурманск» Ольга Хабарова отметила, что из-за постоянной эксплуатации техники она изношена и поэтому не исключены поломки.

Напомним: сайт железнодорожного вокзала в Мурманске оказался неудобен для инвалидов по зрению. О нарушениях сообщила транспортная прокуратура.

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