Определены победители конкурса «Саамское наследие»

Все победители смогут посетить саамскую деревню «Самь-Сыйт» и получат призы от партнеров конкурса. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманске завершился конкурс «Саамское наследие», который проводила Мурманская региональная общественная организация Клуб полезных мероприятий «Ваш выбор» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Северяне должны были создать любую творческую работу на тему саамской культуры. Всего поступило свыше 150 заявок.

- Все работы замечательные, но, к сожалению, невозможно отдать победу каждому. Спасибо всем, кто принял участие! С радостью будем ждать вас в наших новых проектах, - сообщили организаторы.

Победителей выбирали двумя способами. Так, в открытом голосовании на сайте северяне отдали больше всего голосов Лейле Танырвердиевой и Анастасии Поповой.

Также победителей выбрали члены жюри. В возрастной категории 7-18 лет были отмечены работы Светланы Павловой, Полины Боровицкой и Таисии Митюковой; в возрастной категории 18-35 лет Любови Саламащенко, Эльвиры Коляденко и Марины Шатило.

Все победители смогут посетить саамскую деревню «Самь-Сыйт» и получат призы от партнеров конкурса.

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