Дорогу Кола - Серебрянские ГЭС перекроют из-за ремонта моста через реку Эйнч

Мурманскавтодор предупреждает водителей о грядущем перекрытии дороги Кола - Серебрянские ГЭС.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Мурманскавтодор предупреждает водителей о грядущем перекрытии дороги Кола - Серебрянские ГЭС. С 14.00 до 15.00 22 ноября будет не проехать на 102 километре +814 метров дороги Кола - Серебрянские ГЭС. Это участок с мостом через реку Эйнч, где сейчас идет реконструкция.
- Перекрытие вводится в связи с проведением взрывных работ, будет закрыто движение для всех видов транспорта, - сообщили в Мурманскавтодоре.
Напомним: на проспекте Ленина в Мурманске ограничат движение из-за съемок художественного фильма.
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