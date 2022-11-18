Дорогу Кола - Серебрянские ГЭС перекроют из-за ремонта моста через реку Эйнч

Мурманскавтодор предупреждает водителей о грядущем перекрытии дороги Кола - Серебрянские ГЭС. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскавтодор предупреждает водителей о грядущем перекрытии дороги Кола - Серебрянские ГЭС. С 14.00 до 15.00 22 ноября будет не проехать на 102 километре +814 метров дороги Кола - Серебрянские ГЭС. Это участок с мостом через реку Эйнч, где сейчас идет реконструкция.

- Перекрытие вводится в связи с проведением взрывных работ, будет закрыто движение для всех видов транспорта, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Напомним: на проспекте Ленина в Мурманске ограничат движение из-за съемок художественного фильма.

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