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НовостиОбщество18 ноября 2022 11:47

Дорогу Кола - Серебрянские ГЭС перекроют из-за ремонта моста через реку Эйнч

Ограничение продлится час
Ника СВЕТЛОВА
Мурманскавтодор предупреждает водителей о грядущем перекрытии дороги Кола - Серебрянские ГЭС.

Мурманскавтодор предупреждает водителей о грядущем перекрытии дороги Кола - Серебрянские ГЭС.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскавтодор предупреждает водителей о грядущем перекрытии дороги Кола - Серебрянские ГЭС. С 14.00 до 15.00 22 ноября будет не проехать на 102 километре +814 метров дороги Кола - Серебрянские ГЭС. Это участок с мостом через реку Эйнч, где сейчас идет реконструкция.

- Перекрытие вводится в связи с проведением взрывных работ, будет закрыто движение для всех видов транспорта, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Напомним: на проспекте Ленина в Мурманске ограничат движение из-за съемок художественного фильма.

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