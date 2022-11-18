В Мурманской области мобилизованные артиллеристы учатся работать с «Акациями» и «Градами»

Мобилизованных обучают офицеры, которые принимали участие в спецоперации. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области продолжается боевое слаживание северян, призванных в рамках частичной мобилизации. Практические занятия по боевой стрельбе проходят на полигонах Северного флота.

- Артиллеристы выполняют мероприятия по развертыванию в боевой порядок, учатся готовить к ведению огня самоходные артиллерийские установки «Акация», а также реактивные системы залпового огня «Град», - сообщили в оперштабе Мурманской области.

Мобилизованных обучают офицеры, которые принимали участие в спецоперации.

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