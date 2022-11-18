В Мурманскую область с рабочим визитом прибудет губернатор Камчатского края Владимир Солодов

В Мурманскую область с официальным визитом прибудет губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Мурманскую область с официальным визитом прибудет губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Ожидается, что это состоится уже 18 ноября. Главы регионов - Солодов и Андрей Чибис - будут договариваться о разноформатном сотрудничестве, в том числе налаживать культурные и экономические связи.

- Однако самое интересное пройдет за закрытыми дверями. Если Мурманск – это столица Арктики и начало Северного морского пути, то Камчатка претендует на звание восточных ворот СМП, а значит цели наших регионов, в целом, совпадают. Развитие мурманского транспортного хаба выгодно Камчатке и наоборот, - сообщает Telegram-канал «Мурманск инсайд».

Напомним: в Мурманске состоялась 12-я международная конференция «Логистика в Арктике» в Мурманске, на которой обсудили морские перевозки в новых условиях мировой политики, развитие инфраструктуры и сервисов в Арктике и новые задачи, которые ставятся в отношении Севморпути.

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