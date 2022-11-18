Авиакомпания S7 возобновила полеты из Москвы в Хибины

Вылет из Москвы - в 15.05, прилет 17.40. Из аэропорта «Хибины» самолет вылетает в 18.35, прилетает - в 20.55. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из Москвы в аэропорт «Хибины» и обратно вновь курсируют самолеты авиакомпании S7 Airlines. Рейсы выполняются по четвергам и воскресеньям.

Вылет из Москвы - в 15.05, прилет 17.40. Из аэропорта «Хибины» самолет вылетает в 18.35, прилетает - в 20.55.

- Количество рейсов будет увеличиваться ближе к пику горнолыжного сезона. На новогодние праздники рейсы будут выполняться ежедневно! - сообщили в воздушной гавани.

Напомним: поезд «Лыжная стрела» будет курсировать из Москвы в Апатиты в новогодние праздники. На нем можно будет отправиться в путешествие с 29 декабря по 8 января.

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