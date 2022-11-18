В Мурманске разыграют Кубок губернатора по интеллектуальным играм

Турнир пройдет в Мурманске 3 и 4 декабря. Фото: Антон ЗАБИРОВ

3 и 4 декабря в мурманском Дворце культуры имени С.М. Кирова соберутся умники и умницы из самых разных регионов России. Они будут бороться за Кубок губернатора по интеллектуальным играм.

- Юбилейный Кубок пройдет в стиле «Что наша жизнь? Кино!». Кроме большой игровой программы, участников ждут несколько тематических фотозон, тотализатор, квиз, живая музыка и даже короткометражный фильм, - сообщает комитет молодежной политики Мурманской области.

Лучшие команды определят в нескольких категориях: молодежном турнире, корпоративном и общем зачетах. Молодежка сыграет в «Что? Где? Когда?» и «Брейн-Ринг», команды компаний и участники общего зачета будут соревноваться в «Что? Где? Когда?» и «Своей игре». Финалом интеллектуального праздника станет супер-игра.

Сейчас идет прием заявок на участие в турнире. Подать заявку можно по ссылке.

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