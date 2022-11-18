12 студенческих проектов МАГУ заявились на стипендиальную программу Tele2

В рамках проекта студентам необходимо разработать бизнес-идеи по улучшению качества жизни людей с помощью различных цифровых сервисов. Фото: Пресс-служба TELE2

Tele2 - российский оператор мобильной связи - завершил сбор заявок на участие в стипендиальной программе в Мурманском арктическом государственном университете (МАГУ). В итоге, на гранты Tele2 смогут претендовать 12 студенческих проектов.

В рамках проекта студентам необходимо разработать бизнес-идеи по улучшению качества жизни людей с помощью различных цифровых сервисов, либо придумать, как мобильный оператор может поддерживать поколение «зумеров» в цифровом и в реальном мире. Авторы самых инновационных идей, которых определят по итогам публичной защиты, получат гранты в 70 000, 50 000 и 30 000 рублей.

Кураторы проекта – представители университета и оператора – провели встречи-тренинги по проектной деятельности и бренду Tele2 для участников программы, чтобы студентам было легче погрузиться в работу. На втором этапе также запланированы обучающие мероприятия для участников конкурса.

Финал программы состоится в конце декабря 2022 года. В конкурсное жюри войдут представители Tele2 и представители МАГУ. Эксперты будут оценивать полноту раскрытия темы, соответствие решения целям и задачам, аргументацию и реалистичность проектов. Победители смогут распоряжаться средствами на свое усмотрение, в том числе и на реализацию предложенных идей.

Олег Клянчин, директор мурманского филиала Tele2:

Эксперты Tele2 регулярно выступают с лекциями в МАГУ, проводят тренинги на развитие важных бизнес-навыков, организуют проектные смены. Фото: Пресс-служба TELE2

«Стипендиальная программа – хороший повод заявить о своих идеях, получить обратную связь и финансовую поддержку. На всех этапах программы наши специалисты и университетские преподаватели будут курировать ребят: давать экспертную оценку идеям. Так студенты получат важный опыт работы в команде над совместными проектами при решении реальных бизнес-задач».

Эксперты Tele2 регулярно выступают с лекциями в МАГУ, проводят тренинги на развитие важных бизнес-навыков, организуют проектные смены. В прошлом году студенты, предложившие идею цифровых сервисов для системы образования, получили вознаграждение от Tele2 в размере 50 000 рублей.

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