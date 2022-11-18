В районе Североморска произошло ДТП с двумя пострадавшими

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Фото: vk.com/severomorsk

15 ноября по дороге к Североморску произошло ДТП с участием одной машины. Toyota Land Cruiser вылетела в кювет.

- По предварительной информации, в аварии пострадали два человека - водитель и пассажир иномарки, - сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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