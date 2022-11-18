Из-за неработающего амбулифта в аэропорту «Мурманск» инвалидов-колясочников носят на руках

Когда амбулифт не работает, человека, сидящего в кресле-коляске, заносят и спускают на руках по трапу сотрудники аэропорта. Фото: vk.com/elena_vl.romanova

В аэропорту «Мурманск» около двух месяц не работает амбулифт. Такой подъемник нужен для посадки в самолет людей с ОВЗ, на инвалидных колясках и носилках.

Мурманчанка Елена Романова, мать девочки с ДЦП, рассказала, что из-за нерабочего амбулифта ребенка приходится поднимать в самолет на руках, а это небезопасно.

- Когда амбулифт не работает, человека, сидящего в кресле-коляске, заносят и спускают на руках по трапу сотрудники аэропорта. Я каждый раз смотрю и думаю, что будет, если вдруг один из несущих мою дочь оступится, споткнется, выронит? Нет, я не параноик. Я просто помню про человеческий фактор. И это таскание - просто издевательство как над человеком с инвалидностью, так над персоналом аэропорта! - поделилась проблемой женщина на личной странице в соцсетях.

Мурманчанка просит помочь разобраться с ситуацией правительство Мурманской области.

«КП-«Мурманск» обратилась за официальным комментарием в аэропорт.

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