На Севморпути будут развивать международные транзитные морские перевозки

Новую логистику обсудили в Мурманске на конференции «Логистика в Арктике». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске состоялась 12-я международная конференция «Логистика в Арктике» в Мурманске, на которой обсудили морские перевозки в новых условиях мировой политики, развитие инфраструктуры и сервисов в Арктике и новые задачи, которые ставятся в отношении Севморпути.

- Уже сегодня стратегически верно развивать Северный морской путь не только исключительно в интересах вывоза природных ресурсов, добываемых в Арктической зоне России, но также для осуществления международных транзитных морских перевозок, в том числе контейнерных, - сообщила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова.

Со стороны Мурманской области отмечают важность развития прибрежной инфраструктуры, на развитие Севморпути в этом плане направлено уже 170 миллиардов рублей.

Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис возглавил рабочую группу Госсовет по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. Такое поручение дал президент Владимира Путина.

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