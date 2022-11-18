Жителям и гостям Мурманской области стал доступен новый сервис бронирования отелей

Новая площадка поможет заменить ушедшие из страны зарубежные сервисы бронирования жилья для отдыха. Фото: Антон ЗАБИРОВ

МТС сообщает о запуске сервиса бронирования отелей по России. Он заработал на платформе travel.mts.ru. Сейчас для бронирования доступны около 14 тысяч отелей и гостиниц России, в том числе расположенных на территории Кольского полуострова.

Новая площадка поможет заменить ушедшие из страны зарубежные сервисы бронирования жилья для отдыха. В перспективе для удобства пользователей функции платформы МТС Travel будут постоянно расширяться, и отдыхающие смогут самостоятельно организовывать путешествия — от покупки билетов на транспорт до организации экскурсий и развлечений. Ассортимент гостиниц и отелей на площадке также будет постоянно расширяться, как на территории России, так и за границей.

Жители Мурманской области смогут планировать самостоятельные путешествия по всей России - уже сейчас доступны множество популярных туристических направлений. На платформе представлены сотни отелей столицы и города на Неве, отели Большого Сочи, включая Адлер и Туапсе, а для любителей коротких путешествий в соседние регионы доступны более 70 вариантов размещения в Карелии. Оплатить бронирование в рублях можно картой российского банка любой платежной системы.

На платформе МТС Travel можно забронировать также жилье для отдыха в Мурманской области. Уже сейчас там представлена бóльшая часть гостиниц региона.

«С помощью нового сервиса мурманчане смогут в несколько кликов спланировать отпуск и забронировать жилье для отдыха. Кроме того, гости нашего региона получат возможность комфортно путешествовать по Кольскому полуострову, самостоятельно планируя маршруты. Особенно это актуально сейчас, на старте горнолыжного сезона, когда мы ожидаем значительный приток туристов из соседних регионов. В перспективе платформа предложит пользователям целую экосистему возможностей, которая будет включать в себя покупку билетов на транспорт, бронирование экскурсий, аренду автомобилей и заказ трансфера», – рассказала директор МТС в Мурманской области Оксана Терехова.

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