На выходных в Мурманске будут массово проверять водителей

О случаях пьяного вождения госавтоинспекторы просят сообщать по телефонам 40-63-10, 127. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске для профилактики нетрезвого вождения и других грубых нарушений ПДД в ближайшие выходные будут массово проверять водителей, в том числе на состояние опьянения.

- Всего с начала года в Мурманске выявили более 400 пьяных водителей и столько же - не имеющих водительских прав. Более 100 автомобилистов были лишены водительского удостоверения, - сообщает ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску.

О случаях пьяного вождения госавтоинспекторы просят сообщать по телефонам 40-63-10, 127.

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