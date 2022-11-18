На выходных в Мурманске будут массово проверять водителей

О случаях пьяного вождения госавтоинспекторы просят сообщать по телефонам 40-63-10, 127.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Мурманске для профилактики нетрезвого вождения и других грубых нарушений ПДД в ближайшие выходные будут массово проверять водителей, в том числе на состояние опьянения.
- Всего с начала года в Мурманске выявили более 400 пьяных водителей и столько же - не имеющих водительских прав. Более 100 автомобилистов были лишены водительского удостоверения, - сообщает ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску.
О случаях пьяного вождения госавтоинспекторы просят сообщать по телефонам 40-63-10, 127.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru