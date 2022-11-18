Жителей Мурманска приглашают на конкурс талантов «Школа волшебства 2022»

11 декабря в 15.00 в Доме культуры Ленинского округа в Мурманске состоится детский конкурс талантов «Школа волшебства 2022». Фото: Антон ЗАБИРОВ

11 декабря в 15.00 в Доме культуры Ленинского округа в Мурманске состоится детский конкурс талантов «Школа волшебства 2022».

- Участники - мальчики в возрасте от 7 до 10 лет. Их уже набралось 10 человек. Во время конкурса они расскажут о себе, сделают «волшебный предмет» на этапе «декоративно-прикладное творчество», а также продемонстрируют свои таланты! - сообщили организаторы.

На мероприятие ждут гостей, вход свободный. Адрес: улица Адмирала флота Лобова, 47, подробности в группе ДК в «ВКонтакте».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru