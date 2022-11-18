Толщину льда на водоемах в Мурманской области оценили беспилотники

Состояние льда на водоемах в Мурманской области оценили при помощи беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Фото: vk.com/mchs_murmansk
Состояние льда на водоемах в Мурманской области оценили при помощи беспилотных летательных аппаратов (БЛА).
Фото: vk.com/mchs_murmansk
- БЛА позволяет точно оценить состояние ледового покрытия на большом расстоянии от берега и рассмотреть все проталины, открытое течение, которые может быть сложно заметить с земли. А также дает возможность застать нарушителей, которые выходят на лед в запрещенных местах, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.
Напомним: толщина льда на водоемах в регионе еще не позволяет на него выходить. Специалист МЧС рассказал, как оценить безопасность поверхности озер и водохранилищ.
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