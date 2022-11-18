Житель Мурманска решил расплатиться купюрой "банка приколов" и попал под уголовное дело

Сотрудники торговой точки тут же распознали подделку и обратились в полицию. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мурманчанин решил набрать продуктов в магазине и расплатиться за них пятитысячной купюрой "банка приколов". Сотрудники торговой точки тут же распознали подделку и обратились в полицию.

- Ранее судимый 35-летний мужчина сознался в содеянном и пояснил полицейским, что целенаправленно предоставил в кассу фальшивку, надеясь на неосмотрительность работника торговли, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении жителя Заполярья возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 159 (покушение на мошенничество). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Северянин арестован за ранее совершенное преступление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru