В Мурманске произошло ДТП с троллейбусом и маршруткой

Общественный транспорт не поделил дорогу. Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске утром 18 ноября произошло ДТП с участием троллейбуса №4 и маршрутки №54 - машины притерлись друг к другу. Аварию сняли на видео.

Как пишут в группе "Мурманск ДТП ЧП", общественный транспорт не поделил дорогу на проспекте Героев-североморцев.

Напомним: рейсовый автобус в Мурманске попал в ДТП.

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