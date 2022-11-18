В Скандинавии - зимняя сказка, в Мурманской области - слякоть. В Заполярье стоит очень странная погода

До -25 похолодало в ночь на 18 ноября в некоторых регионах Финляндии, Швеции и Норвегии. В Мурманской области же минимум составил -9.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На календаре уже вторая половина ноября, но зима пока в Мурманской области только номинальная: снега мало, температура периодически уходит в плюс. При этом у соседей ситуация совершенно иная.
- Вот и до -25 добрались в Скандинавии. Там и снега полно, настоящая зимняя сказка, а у нас... - пишет паблик «Погода в Мурманске» (12+).
До -25 похолодало в ночь на 18 ноября в некоторых регионах Финляндии, Швеции и Норвегии. В Мурманской области же минимум составил -9.
Напомним: на этой неделе тропический воздух должен принести в Заполярье похолодание.
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