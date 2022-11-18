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НовостиОбщество18 ноября 2022 8:20

В Мурманске состоится митинг ко Дню памяти о подвиге бойцов оленетранспортных батальонов

Мероприятие запланировано на 20 ноября
Ника СВЕТЛОВА
На выходных в Мурманске состоится памятное мероприятие. 20 ноября в 13.00 северян ждут на митинг.

На выходных в Мурманске состоится памятное мероприятие. 20 ноября в 13.00 северян ждут на митинг.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

На выходных в Мурманске состоится памятное мероприятие. 20 ноября в 13.00 северян ждут на митинг, посвященный Дню памяти о подвиге бойцов оленетранспортных батальонов – защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

Он пройдет у памятника оленетранспортным батальонам у администрации Первомайского округа на пр. Кольский, 129/1.

Напомним: мемориал «арктическим танкам» открыли в 2020 году.

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