Администрация Мончегорска публиковала не всю информацию о своей деятельности в системе ЖКХ

Администрация Мончегорска не соблюдала требования законодательства при раскрытии информации о своей деятельности в государственной информационной системе ЖКХ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Администрация Мончегорска не соблюдала требования законодательства при раскрытии информации о своей деятельности в государственной информационной системе ЖКХ.

Как выяснила прокуратура города, сотрудники мэрии публиковали в этой системе неполную информацию о нормативных правовых актах органов власти в сфере ЖКХ, а также о муниципальных программах в этой сфере.

- В адрес главы администрации города внесено представление. В отношении директора МКУ УЖКХ, ответственного за размещение указанной информации в ГИС ЖКХ, возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ, - сообщили в прокуратуре..

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