В Мончегорске на уроке физкультуры ученику разбили голову

Прокуратура Мончегорска проводит проверку после инцидента в средней школе №5. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратура Мончегорска проводит проверку после инцидента в средней школе №5. Там на уроке физкультуры ученику разбили голову.

- Двое учащихся вступили в словесную перепалку, затем подрались, один из несовершеннолетних получил травмы. В дальнейшем он обратился в районную больницу за медицинской помощью. По результатам обследования врачом поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы, ссадины лица, - сообщили в ведомстве.

Прокуратурой в адрес директора учреждения внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле.

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