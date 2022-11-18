В Мончегорске на уроке физкультуры ученику разбили голову

Прокуратура Мончегорска проводит проверку после инцидента в средней школе №5.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Прокуратура Мончегорска проводит проверку после инцидента в средней школе №5. Там на уроке физкультуры ученику разбили голову.
- Двое учащихся вступили в словесную перепалку, затем подрались, один из несовершеннолетних получил травмы. В дальнейшем он обратился в районную больницу за медицинской помощью. По результатам обследования врачом поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы, ссадины лица, - сообщили в ведомстве.
Прокуратурой в адрес директора учреждения внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru