Дефицит бюджет Мурманска на 2023 год составит более миллиарда рублей

В Совете депутатов Мурманска приступили к рассмотрению бюджета на 2023 год и плановый 2024-2025 года. Фото: Совет депутатов Мурманска

В Совете депутатов Мурманска приступили к рассмотрению бюджета на 2023 год и плановый 2024-2025 года. Уже известно, что он будет дефицитным.

Так, при доходах в 22,5 миллиарда рублей расходы планируются на уровне 23,5 миллиарда рублей. Но отмечается, что дефицит не превышает предельного размера.

- Непростые экономические условия не должны влиять на базовые ориентиры бюджетной политики Мурманска: неизменной должна остаться социальная направленность бюджета, также в числе основных векторов - гарантированное исполнение действующих расходных обязательств и участие в реализации национальных проектов, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: консервативным ожидается и бюджет Мурманской области.

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