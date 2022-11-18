Из Териберки и Ура-Губы ограничили выход судов в Баренцево море

Северян просят не рисковать и не выходить в море.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Администрация Кольского района сообщила о введении режима повышенной готовности из-за плохой погоды. Из-за этого введено ограничение выхода маломерных судов из двух населенных пунктов.
- С 00.00 18 ноября до 24.00 19 ноября на территории сельского поселения Териберка и сельского поселения Ура-Губа, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Северян просят не рисковать и не выходить в море.
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