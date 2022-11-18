В мурманскую колонию строгого режима «Угольки» пытались передать посылки с техникой

По данным фактам проводятся проверки. Фото: УФСИН по Мурманской области

Сотрудники мурманской исправительной колонии строгого режима №17 «Угольки» обнаружили во время обхода территории пару посылок, которые незаконно пытались передать осужденным.

Один сверток, обмотанный черным полиэтиленом, нашли в районе железнодорожных путей в траве. В нем лежали три мобильных телефона без сим-карт.

- Похожую находку сделали чуть позже вблизи тренировочных площадок кинологического городка учреждения: со стороны дороги был обнаружен картридж от принтера в целлофановом пакете, внутри которого был мобильный телефон, USB-провод и проводные наушники для Iphone, шесть переходников с Micro USB Type-c, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.

По данным фактам проводятся проверки.

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