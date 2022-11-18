Губернатор Андрей Чибис проведет встречу с жителями Мурманска

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис анонсировал встречу с жителями Мурманска. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис анонсировал встречу с жителями Мурманска, которая пройдет в очном формате. Она состоится 19 ноября в 16.30 в здании управления Октябрьского округе на ул. Комсомольской, 10.
- Приходите, обсудим интересующие вас темы, - отметил Андрей Чибис.
Напомним: 13 ноября глава региона провел трехчасовую «Прямую линию» и ответил на 77 вопросов.
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