Ради закрытия «Вахты памяти 2022» в Мурманске ограничат движение и парковку у «Алеши»

18 ноября в Мурманске проходит торжественное закрытие «Вахты памяти 2022». Фото: Антон ЗАБИРОВ

18 ноября в Мурманске проходит торжественное закрытие «Вахты памяти 2022». Ради этого у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.» будут действовать новые правила для водителей.

- Введены временные ограничения движения, остановки и стоянки всех видов транспортных средств на проезде к мемориальному комплексу за исключением спецтранспорта и автотранспорта участников торжественного закрытия, - сообщили в администрации Мурманска.

Напомним: на проспекте Ленина также будут ограничения из-за съемок фильма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru