Ради закрытия «Вахты памяти 2022» в Мурманске ограничат движение и парковку у «Алеши»

18 ноября в Мурманске проходит торжественное закрытие «Вахты памяти 2022».
Фото: Антон ЗАБИРОВ
18 ноября в Мурманске проходит торжественное закрытие «Вахты памяти 2022». Ради этого у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.» будут действовать новые правила для водителей.
- Введены временные ограничения движения, остановки и стоянки всех видов транспортных средств на проезде к мемориальному комплексу за исключением спецтранспорта и автотранспорта участников торжественного закрытия, - сообщили в администрации Мурманска.
Напомним: на проспекте Ленина также будут ограничения из-за съемок фильма.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru