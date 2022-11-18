В Мурманске началось строительство первой за 30 лет школы

В новой школе смогут учиться 500 человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Мурманске приступили к строительству школы на улице Советской, которая станет первым подобным учреждением в городе за последние 30 лет.

- Подрядчик получил разрешение и приступил к подготовительным работам. Отмечу, что для Мурманска это историческое событие. Последняя школа в городе была построена в 1993 году на улице Сафонова. Новая школа рассчитана на 500 мест и будет отвечать всем современным требованиям, - сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

Помимо привычных для школы помещений в здании будут мастерские, кабинет кулинарии и домоводства, зал для аэробики и хореографии. Сейчас на стройплощадке устанавливают бытовки и ограждение. Работы будут идти в рамках национального проекта «Образование».

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