В центре Мурманска ограничат движение из-за съемок фильма «Свет»

Фильм будут снимать на проспекте Ленина. Фото: Олег ФИЛОНОК

Водителей в Мурманске предупреждают о неудобствах, которые могут возникнуть в центре города. Здесь на главной дорожной артерии - проспекте Ленина будут снимать полнометражный фильм «Свет».

- 26 ноября с 15 до 19 часов в Мурманске на проспекте Ленина в районе дома № 52 будут поводиться съемки. Просим водителей транспортных средств учесть данную информацию, быть внимательнее на дорогах города и соблюдать правила дорожного движения, - сообщили в администрации Мурманска.

Напомним: 18 ноября дорогу на Териберку перекроют на девять часов из-за взрывных работ.

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