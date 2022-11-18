Жителя Апатитов будут судить за нападение на сотрудника ППС

Северянин признал свою вину. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Мурманской области будут судить 47-летнего апатитчанина, который напал на полицейского. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

- Днем 14 октября пьяного обвиняемого доставили в помещение для посетителей отдела внутренних дел для составления административного материала, где он нанес удар ногой инспектору патрульно-постовой службы, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Действия северянина записала камера видеонаблюдения. Сам мужчина признал вину.

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