Жителя Апатитов будут судить за нападение на сотрудника ППС

Северянин признал свою вину.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Мурманской области будут судить 47-летнего апатитчанина, который напал на полицейского. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
- Днем 14 октября пьяного обвиняемого доставили в помещение для посетителей отдела внутренних дел для составления административного материала, где он нанес удар ногой инспектору патрульно-постовой службы, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.
Действия северянина записала камера видеонаблюдения. Сам мужчина признал вину.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru