Спасатели опубликовали фотографии с места ДТП с двумя погибшими под Апатитами

Фото: МЧС по Мурманской области

Около 14.00 17 ноября на автоподъезде к Апатитам произошло смертельное ДТП.

- Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с большегрузом (предварительно, КАМАЗом). В ДТП погибли водитель и пассажир Volkswagen, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Как сообщили в МЧС региона, спасатели деблокировали погибших, отключили аккумуляторы столкнувшихся машин. Также в ведомстве опубликовали фотографии с места происшествия.

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