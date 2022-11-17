В Мурманской области похолодает до -17

Пешеходов и водителей также предупреждают о гололедице. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскую область пришло похолодание, которое синоптики обещали еще в начале недели. По данным областного гидрометцентра, 18 ноября столбик термометра опустится до -17 градусов.

- Пятница пройдет без существенных осадков, местами ожидается туман, ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -2-7°, при прояснениях -12-17° в течение суток, - отметили в гидрометцентре.

Пешеходов и водителей также предупреждают о гололедице.

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