Александра Михова: «Нет ничего более ценного, чем найти в публичном человеке – человека»

Лекция в рамках «Школы журналистики» от «Комсомольской правды»-Мурманск» была посвящена основам журналистики. Фото: Дарья ЦЕБРИК

16 ноября в Мурманской областной научной библиотеке прошла лекция в рамках «Школы журналистики» от «Комсомольской правды»-Мурманск». С учащимися об основах современной журналистики пообщалась редактор «Аргументы и факты» на Мурмане» Александра Михова.

Участники проекта еще только делают свои первые шаги в профессии, поэтому и до первой практики важно было узнать, по какой структуре пишутся новости, почему важно соблюдать золотое правило пирамиды в таком жанре, что такое заголовок, лид, контекст и бэк.

Редактор «Аргументы и факты» на Мурмане» Александра Михова. Фото: Дарья ЦЕБРИК

Также речь зашла об интервью: поиске темы, подготовке к разговору с человеком, как рождаются вопросы и т. д.

- Читателя важно узнать то, что не найдешь в Интернете, всегда нужно стараться получить уникальные ответы на вопросы. Нет ничего более ценного, чем найти в публичном человеке – человека. Но хочу также отметить, что важно писать не только про известных людей, но и про простых людей, например, чтобы привлечь внимание к их проблемам. Так, недавно у нас состоялась беседа с северянкой с редким для Заполярья заболеванием - фенилкетонурией, - рассказала Александра Михова.

Участники проекта узнали о том, как писать новости и интервью. Фото: Дарья ЦЕБРИК

Напомним: завершается набор на второй поток обучения в «Школе журналистики». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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