Доходы бюджета Мурманска в 2023 году ожидаются на уровне 22 млрд рублей, расходы - 23,5 млрд

Глава Мурманска Игорь Морарь сообщил, что Совет депутатов города приступил к рассмотрению бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Глава Мурманска Игорь Морарь сообщил, что Совет депутатов города приступил к рассмотрению бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 года.

- В 2023 году планируется, что доходы городской казны составят 22,5 миллиарда рублей, расходы – 23,5 миллиарда рублей, дефицит бюджета не превышает предельного размера. Непростые экономические условия не должны влиять на базовые ориентиры бюджетной политики Мурманска: неизменной должна остаться социальная направленность бюджета, также в числе основных векторов - гарантированное исполнение действующих расходных обязательств и участие в реализации национальных проектов, - отметил Игорь Морарь.

Напомним: бюджет Мурманской области на 2023 год также спланирован и внесен на рассмотрение в Мурманскую облдуму. Глава региона Андрей Чибис сообщил, что бюджет будет достаточно консервативным из-за экономической ситуации в стране и в мире.

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