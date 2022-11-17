В Международный день отказа от табака жителям Мурманской области напомнили о вреде курения

17 ноября отмечается Международный день отказа от табака. Фото: Артем КИЛЬКИН

17 ноября отмечается Международный день отказа от табака. И это повод напомнить северянам, почему вредно курить.

- Когда человек выкуривает первые сигареты, он не ощущает удовольствия, а наоборот могут возникнуть тошнота, головокружение, усиленное слюновыделение. Но в большинстве случаев будущий курильщик преодолевает неприятные симптомы и продолжает курить дальше. Сигарета чаще всего ассоциируется с чем-то приятным, например, вечеринкой, дружеской беседой, перерывом от работы, отдыхом и др. И поскольку никотин поступает в организм непрерывно, он встраивается практически во все системы. Как только действие вещества ослабевает, курильщик начинает чувствовать острую необходимость в сигаретах. При этом в организме не существует специальных ферментов, которые могли бы расщеплять никотин на безопасные соединения, поэтому токсическое действие вещества достаточно велико, - рассказала специалист центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мурманской области Дарья Лапина.

Главный удар, который никотин наносит на организм человека, это сужение сосудов. Из-за этого страдают все органы и наши системы: легкие, кровеносные сосуды, глаза и т.д.

- Курение во время беременности крайне негативно влияет на малыша. Каждая сигаретная затяжка усиливает гипоксию плода, что ведет к нарушению формирования важных систем организма. Увеличивается риск возникновения врожденных патологий. Во время беременности вредно не только курить обычные сигареты, но вейпы, кальяны, электронные сигареты, - отметила специалист центра общественного здоровья и медицинской профилактики Екатерина Дмитриев.

Бросить курить сложно, но можно!

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