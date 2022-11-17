В ДТП с фурой под Апатитами погибли два человека

На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Днем 17 ноября в Мурманской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека. Авария случилась в районе 17-го километра автоподъезда к Апатитам.
- Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с большегрузом (предварительно, КАМАЗом). В ДТП погибли водитель и пассажир Volkswagen, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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