В Верхнетуломском благоустроят воинское захоронение

По словам главы региона, жителям Верхнетуломского в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» предложили на выбор два дизайн-проекта по благоустройству захоронения. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

Жительница Кольского района Татьяна Крамскова обратилась к президенту с сообщением, что в Верхнетуломском нуждается в обновлении воинское захоронение пограничникам и мирным жителям, которые погибли во время Великой Отечественной войны во время авианалета вражеской авиации.

- У нас в поселке есть две братские могилы и обелиск, посвященные памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Каждый год на 9 мая и 22 июня мы проводим там митинги и памятные мероприятия. Захоронение уже устарело, в таком виде оно с восьмидесятых годов. Нам приходится каждый год его ремонтировать, красить. Мы очень просим вас помочь нам в благоустройстве памятного места. Сделать его более современным, новым и красивым. Это наша память, это наша история, - написала северянка.

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан попросил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса отреагировать на обращение.

По словам главы региона, жителям Верхнетуломского в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» предложили на выбор два дизайн-проекта по благоустройству захоронения. В 2023 году начнутся работы по восстановлению мемориала.

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