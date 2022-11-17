160 тысяч человек привили от гриппа в Мурманской области

В Мурманской области продолжается прививочная кампания от гриппа.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области продолжается прививочная кампания от гриппа. План по вакцинации выполнен примерно наполовину.
- По состоянию на 11 ноября, с учетом всех источников финансирования привито против гриппа свыше 160 тысяч человек, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.
План по вакцинации составляет порядка 317 тысяч рублей.
Напомним: в Мурманской области выявили первый случай гриппа.
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