160 тысяч человек привили от гриппа в Мурманской области

В Мурманской области продолжается прививочная кампания от гриппа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области продолжается прививочная кампания от гриппа. План по вакцинации выполнен примерно наполовину.

- По состоянию на 11 ноября, с учетом всех источников финансирования привито против гриппа свыше 160 тысяч человек, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

План по вакцинации составляет порядка 317 тысяч рублей.

Напомним: в Мурманской области выявили первый случай гриппа.

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