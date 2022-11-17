На время призыва в военной прокуратуре Мурманска работает консультационно-правовой пункт

Получить правовую помощь можно по адресу: Мурманск, переулок Разина, 8 и по телефону: 8 (8152) 40-88-25. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

62-я военная прокуратура гарнизона, войсковая часть 77490, возобновляет работу консультационно-правового пункта на период осеннего призыва.

Ведомство проводит консультации по вопросам призыва северян на военную службу, обеспечения своевременного увольнения военнослужащих по призыву в запас, а также по вопросам исполнения должностными лицами военных комиссариатов и командованием воинских частей требований закона.

Призывникам и членам их семей разъяснят положения законодательства о воинской обязанности и военной службе. Также в пункте реагируют на сигналы о нарушениях закона.

Получить правовую помощь можно по адресу: Мурманск, переулок Разина, 8 и по телефону: 8 (8152) 40-88-25.

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