В Мурманске на проспекте Кирова под колеса авто попал 11-летний мальчик

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: vk.com/murmansk_dtp

17 ноября в Мурманске сбили несовершеннолетнего пешехода. Авария произошло на проспекте Кирова в районе дома №35.

- В 11.08 водитель Volkswagen наехал на 11-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В ДТП мальчик получил травмы и был обслужен в медицинском учреждении города, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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