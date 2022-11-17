Молодой человек из Туломы бесплатно выпил и закусил в мурманском гипермаркете

Молодого человека доставили в отдел полиции.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Днем росгвардейцам поступил сигнал «Тревога» из мурманского гипермаркета на проспекте Ленина. На место происшествия выехала группа задержания.
Администратора магазина рассказал сотрудникам вневедомственной охраны, что в магазин пришел молодой человек, который взял с полки слабоалкогольный напиток и плитку шоколада. Употребив продукцию, он направился на выход.
- Злоумышленник решил не платить за товар и попытался незаметно покинуть торговую точку. Северянин обошел кассовую зону, но его действия заметил сотрудник службы контроля, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.
Молодого человека доставили в отдел полиции. В отношении жителя Туломы проводится проверка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru