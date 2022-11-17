Молодой человек из Туломы бесплатно выпил и закусил в мурманском гипермаркете

Молодого человека доставили в отдел полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем росгвардейцам поступил сигнал «Тревога» из мурманского гипермаркета на проспекте Ленина. На место происшествия выехала группа задержания.

Администратора магазина рассказал сотрудникам вневедомственной охраны, что в магазин пришел молодой человек, который взял с полки слабоалкогольный напиток и плитку шоколада. Употребив продукцию, он направился на выход.

- Злоумышленник решил не платить за товар и попытался незаметно покинуть торговую точку. Северянин обошел кассовую зону, но его действия заметил сотрудник службы контроля, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Молодого человека доставили в отдел полиции. В отношении жителя Туломы проводится проверка.

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