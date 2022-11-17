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НовостиОбщество17 ноября 2022 11:16

Жителям Мурманской области с начала года выплатили почти полмиллиарда рублей соцвыплат

Всего деньги получили 6350 северян
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Всего северяне получили 422 813 109 рублей.

Всего северяне получили 422 813 109 рублей.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

С начала года более 6350 жителям Мурманской области Пенсионный фонд России перечислил социальные выплаты. Всего северяне получили 422 813 109 рублей.

- Порядка 4406 семей с детьми и будущих мам получили различные виды соцобеспечения: единовременные выплаты по беременности и родам, пособия при рождении ребенка, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Еще 14 беременных жен и детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, получили единовременные выплаты и ежемесячные пособия, - сообщает ПФР по Мурманской области.

Также отделение ПФР продолжило предоставлять различные выплаты и меры поддержки 344 северянам, пострадавшим от радиации, а также 1522 военнослужащим и членам их семей.

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