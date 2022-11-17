Жителям Мурманской области с начала года выплатили почти полмиллиарда рублей соцвыплат

Всего северяне получили 422 813 109 рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С начала года более 6350 жителям Мурманской области Пенсионный фонд России перечислил социальные выплаты. Всего северяне получили 422 813 109 рублей.

- Порядка 4406 семей с детьми и будущих мам получили различные виды соцобеспечения: единовременные выплаты по беременности и родам, пособия при рождении ребенка, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Еще 14 беременных жен и детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, получили единовременные выплаты и ежемесячные пособия, - сообщает ПФР по Мурманской области.

Также отделение ПФР продолжило предоставлять различные выплаты и меры поддержки 344 северянам, пострадавшим от радиации, а также 1522 военнослужащим и членам их семей.

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