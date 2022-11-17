Сайт железнодорожного вокзала в Мурманске оказался неудобен для инвалидов по зрению

На сайте железнодорожного вокзала в Мурманске нашлись нарушения, которые делали его использование неудобным для отдельных категорий населения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На сайте железнодорожного вокзала в Мурманске нашлись нарушения, которые делали его использование неудобным для отдельных категорий населения.

- На официальном сайте железнодорожного вокзала Мурманск нет доступа к информации инвалидам по зрению, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Напомним: надзорное ведомство вмешалось в ситуацию, когда в аэропорту «Пулково» инвалид выпал из кресла-коляски и получил травмы.

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