Сайт железнодорожного вокзала в Мурманске оказался неудобен для инвалидов по зрению

На сайте железнодорожного вокзала в Мурманске нашлись нарушения, которые делали его использование неудобным для отдельных категорий населения.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На сайте железнодорожного вокзала в Мурманске нашлись нарушения, которые делали его использование неудобным для отдельных категорий населения.
- На официальном сайте железнодорожного вокзала Мурманск нет доступа к информации инвалидам по зрению, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Напомним: надзорное ведомство вмешалось в ситуацию, когда в аэропорту «Пулково» инвалид выпал из кресла-коляски и получил травмы.
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